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Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Por Agencia EFE

Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades de Tailandia.

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