Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades de Tailandia.

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.

El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

En agosto de 2022 el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.

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El primer ministro dijo que los músicos en el bar y restaurante ubicado a las afueras de la capital vieron “humo procedente de un interruptor cerca del escenario, seguido de un corte de electricidad y una explosión”.

“La mayoría de las víctimas corrieron hacia la parte trasera, hacia unos baños sin salida. Podría deberse al pánico, porque había fuego y humo en el restaurante”, declaró Anutin a la prensa, según AFP.

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