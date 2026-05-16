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Equipos de rescate tailandeses extinguen un incendio en un coche dañado y un autobús público destrozado tras una colisión en la estación Makkasan del Airport Rail Link en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
Equipos de rescate tailandeses extinguen un incendio en un coche dañado y un autobús público destrozado tras una colisión en la estación Makkasan del Airport Rail Link en Bangkok, Tailandia, el 16 de mayo de 2026. (EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT)
/ RUNGROJ YONGRIT
Por Agencia EFE

Al menos ocho personas murieron y otras 25 resultaron heridas este sábado después de que un tren de carga colisionara con un autobús de transporte público, que posteriormente se incendió, en un accidente múltiple ocurrido en un céntrico distrito de Bangkok, informaron las autoridades.

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