Una fuerte explosión en un depósito de petróleo en Bangkok provocó este jueves siete heridos, cuatro de ellos críticos, y dejó una enorme columna de humo en el horizonte de la capital de Tailandia.

La explosión hizo retumbar las puertas a kilómetros de distancia del lugar, un complejo en el este de Bangkok del conglomerado energético tailandés Bangchak Corporation, señalaron periodistas de la AFP.

“Se ha producido una explosión en el depósito de petróleo de Bangchak”, indicó la Oficina del Distrito de Bangna en su página de Facebook, quien instó a los ciudadanos a “evacuar el área inmediatamente”.

El centro médico de emergencias Erawan, operado por las autoridades municipales de Bangkok, informó que siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas en estado crítico.

El humo se eleva desde el lugar de una explosión en el depósito de petróleo de Bangchak en Bangkok el 26 de noviembre de 2026. (Foto de Anthony WALLACE / AFP). / ANTHONY WALLACE

Tras la explosión, una imponente columna de humo negro cubrió el perfil urbano de la capital tailandesa, repleta de rascacielos, y el tráfico en la zona quedó completamente paralizado.

La policía dijo a la AFP que los estudiantes de las escuelas cercanas habían sido evacuados y que también se pidió a los residentes que se marcharan.

El conglomerado Bangchak Corporation confirmó que se había declarado un incendio alrededor de las 14H45 (07H45 GMT), pero que consiguieron extinguirlo al cabo de media hora.

“La empresa actuó para contener el incidente, detener todas las unidades de producción y logró controlar la situación”, señaló en un comunicado en Facebook.

“La causa del incidente se encuentra actualmente bajo investigación”, agregó.

Las autoridades de Bangkok mandaron una alerta a los teléfonos móviles de la población para confirmar que el incendio estaba controlado, aunque todavía era necesario evitar la zona.

Según la web de Bangchak Corporation, el complejo es una “refinería moderna y compleja con una capacidad máxima de 120.000 barriles por día”.

Ya en 2012, en ocasión de otra explosión en esa refinería, se plantearon dudas sobre por qué una instalación de tal tamaño estaba situada en lo que ahora es una zona residencial de Bangkok.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo el jueves que estaba siguiendo la situación y afirmó que parecía que todo estaba bajo control.

También sugirió que el fuego no afectó la principal zona de producción de la refinería y agregó que era demasiado pronto para atribuir responsabilidades.