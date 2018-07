Tailandia: Niños rescatados harán un retiro espiritual con su entrenador "Once (de los doce niños)serán novicios y su entrenador se hará monje", explicó el gobernador de Chaing Rai. Adul Sargon es el único miembro del equipo que no se incorporará al retiro porque no es budista

Los niños rescatados de una cueva en Tailandia participaron el jueves en una ceremonia en el templo de Pha That Doi Wao, en la frontera con Birmania. (Foto: AFP) AFP