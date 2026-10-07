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Resumen

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Tailandeses con mascarillas. (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Tailandeses con mascarillas. (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Tailandia afirman que monitorean las informaciones sobre la muerte de una mujer rusa por un posible caso de peste neumónica en Siberia, sin que haya de momento confirmación oficial sobre un presunto viaje previo de la fallecida al país asiático, como han señalado medios de Rusia.

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