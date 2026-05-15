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Fotografía de archivo de personas pasando frente a una bandera taiwanesa, en Taipei (Taiwán). Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo
Fotografía de archivo de personas pasando frente a una bandera taiwanesa, en Taipei (Taiwán). Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo
Por Agencia EFE

El canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, agradeció este viernes a Estados Unidos sus “reiteradas declaraciones de apoyo” tras la visita del presidente Donald Trump a Beijing, en la que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reafirmó que la política de Washington hacia la isla no ha cambiado.

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