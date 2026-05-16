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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla con los periodistas tras su llegada al jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de mayo de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla con los periodistas tras su llegada al jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de mayo de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia AFP

Taiwán defendió este sábado que es una nación “independiente”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera a esa isla democrática reclamada por China que no declare formalmente su independencia.

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