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Un avión de entrenamiento T-34 de Taiwán. (taiwanairpower.org)
Un avión de entrenamiento T-34 de Taiwán. (taiwanairpower.org)
Por Agencia EFE

Un avión de entrenamiento T-34 de la Fuerza Aérea taiwanesa se estrelló este martes por la mañana en la base aérea de Gangshan, en la ciudad sureña de Kaohsiung, causando la muerte de los dos pilotos que iban a bordo, informaron fuentes oficiales.

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