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El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, da un discurso después de inspeccionar a los reservistas en el Centro de Servicios del Parque Industrial de Loung Te, en el condado de Yilan, el 2 de diciembre de 2025. (I-Hwa Cheng / AFP)
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, da un discurso después de inspeccionar a los reservistas en el Centro de Servicios del Parque Industrial de Loung Te, en el condado de Yilan, el 2 de diciembre de 2025. (I-Hwa Cheng / AFP)
/ I-HWA CHENG
Por Agencia EFE

Taiwán no aceptará los intentos de “infiltración” de China ni el “terror rojo” que promueve la ley de unidad étnica implementada el mes pasado por Beijing, afirmó este martes el presidente isleño, Lai Ching-te, quien instó a la comunidad internacional a “oponerse con firmeza” a la citada normativa.

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