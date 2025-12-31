Taiwán: Presidente Lai Ching-te promete “firme” defensa de soberanía tras maniobras de China

Escucha la noticia
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió el jueves defender la soberanía de la isla en un mensaje de año nuevo, luego de que China realizara maniobras militares alrededor del territorio.
“Mi postura siempre ha sido clara: defender con firmeza la soberanía nacional, fortalecer la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad, establecer capacidades integrales de disuasión efectivas y construir mecanismos sólidos de defensa democrática”, declaró Lai en un mensaje de televisión desde el despacho presidencial.
La víspera, China declaró que había “completado exitosamente” sus ejercicios militares alrededor de Taiwán.
Esta semana China lanzó misiles y desplegó decenas de aviones de combate, buques de la marina y de la guardia costera para rodear Taiwán.
En las maniobras, los militares simularon el bloqueo de puertos taiwaneses y el ataque de objetivos marítimos.
Taiwán los calificó como “sumamente provocadores e imprudentes”, y afirmó que no lograron imponer un bloqueo a la isla de gobierno autónomo.
