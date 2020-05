Taiwán está a 180 kilómetros de China, pero solo ha sumado 440 contagiados de coronavirus y siete muertos. Pese a su cercanía, la isla ha sido considerada un ejemplo en la contención de la pandemia gracias a su estrategia de alerta temprana.

Pero el detalle político también está en el aire. Taiwán -que es considerada por China como una provincia y parte inalienable de su territorio, motivo por el que ha sido bloqueada diplomáticamente en casi todo el mundo- sospechó desde diciembre que algo no andaba bien en Wuhan y decidió atajar el problema. Pese a sus advertencias al mundo, incluso a fines del 2019, no fue escuchada y quizá la historia del Covid-19 hubiese sido otra.

El Comercio conversó al respecto con Iván Lee, el representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú. Diego Yao, portavoz de la embajada de China en el Perú, también hizo comentarios a este Diario.

- Taiwán contuvo el coronavirus pese a estar muy cerca de China continental y una de las principales estrategias fue la reacción temprana. ¿Por qué ustedes consideraron desde diciembre que esta era una enfermedad que debía contenerse rápidamente?

Entre el 2002 y 2003 empezó en China la epidemia del SARS, que fue un problema para nosotros porque murieron casi 300 personas, una cifra muy elevada para Taiwán y aprendimos de esa mala experiencia. Entonces, cuando escuchamos que había una enfermedad en Wuhan, nuestros expertos pidieron permiso para viajar allá y averiguar qué ocurría. En diciembre ya sabíamos que en China había ese problema, y ellos no decían que era algo contagioso pero tenían a gente aislada por las autoridades, quiere decir que ellos ya tenían sospecha de que esta enfermedad podía transmitirse entre las personas. Por eso, cuando regresaron nuestros expertos reactivamos nuestro Centro Nacional de Comando de Salud, para que todo nuestro sistema sanitario estuviera preparado ante una crisis.

Ivan Lee, representante de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en el Perú.

- ¿Ustedes no llegaron a aplicar cuarentena ni se paralizó la economía?

No llegamos a esa instancia porque todo estaba bien controlado. En Taiwán hasta ahora nuestros casos de contagiados se mantiene en 440, y de momento han muerto 7 personas. Y como Taiwán es una isla, se han controlado los vuelos y el aeropuerto. Tenemos confianza de que, por el momento, no es necesario implementar la cuarentena.

Taiwán no impuso cuarentena ni paralizó la economía ni la mayoría de actividades. En la foto, estudiantes de secundaria de New Taipei City. (AFP)

- ¿Cuáles fueron entonces las principales medidas de contención?

Prepararnos temprano fue fundamental, así como la acción rápida. Además, Taiwán es una isla de alta tecnología. Todos tienen un seguro nacional de salud, que es gratuito, para el que se usa una especie de tarjeta de identidad; con esa tarjeta todos pueden ir al médico, y también registra qué enfermedad se ha tratado. Además, con esa tarjeta también cruzamos datos de aduanas y migraciones, entonces podemos saber a dónde ha viajado una persona y si tiene problemas de salud. Adicionalmente, también los datos públicos son abiertos y se pueden utilizar. Por eso, tenemos confianza que si alguien tiene sospecha de estar contagiado está en su casa. En la calle ya no hay casos de personas que vayan a estar contagiando a otros.

- ¿Si Taiwán pudo controlar la epidemia tan pronto, por qué otros países no siguieron tempranamente su ejemplo?

Lo que pasa es que nosotros no tenemos confianza en China, y por esta desconfianza las autoridades en Taiwán tienen dudas de lo que dicen allá, porque siempre pensamos que hay algo que está escondido. Por eso, el 31 de diciembre el Gobierno de Taiwán ya le había comunicado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que había pacientes en China que estaban siendo tratados de forma aislada. Lastimosamente, como no somos miembros de la OMS, no nos respondieron, y como China no nos deja integrar la organización, entonces no se tomó esta precaución. Recién después de tres semanas de nuestro aviso, la OMS recién comunicó sobre el COVID-19, y en ese tiempo muchos países pudieron hacer cosas para prevenir, por lo menos el control de los aeropuertos. A Italia, por ejemplo, viajan muchos chinos que venden sus productos; y los países europeos no creían que este coronavirus era una pandemia tan grave. En Taiwán, desde el 10 de enero ya comenzamos a controlar la entrada de personas desde Wuhan y pronto restringimos los accesos desde allá.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, ha sido elogiada por su buena gestión en la contención temprana de la emergencia sanitaria. (AP)

- ¿Usted considera que si la OMS los hubiera atendido a tiempo esto se hubiera contenido de otra forma?

Exactamente, si la OMS hubiera anunciado en su momento que el coronavirus era una pandemia, yo creo que los países en el mundo hubieran estado en alerta más pronto, sobre todo en Europa.

- ¿El Gobierno del Perú ha pedido alguna asesoría o cooperación a Taiwán gracias a su buena estrategia?

Como no tenemos relaciones diplomáticas con el Perú no han pedido asesoría. Con el gobierno central mantenemos distancia debido a la embajada china, pero a través de la Oficina Económica y Cultural que mantenemos en el país podemos hacer cosas. Ya hicimos una donación al Ministerio de Salud de 50 mil mascarillas quirúrgicas. En nuestras fábricas estamos haciendo mascarillas de muy buena calidad y estamos exportando. También hemos donado equipos de escáner de temperatura a distancia.

- ¿Cree que se podría fortalecer la cooperación?

Ojalá que podamos. Todavía no se nos permite exportar equipos grandes como ventiladores o cosas más sofisticados pues por ahora se están usando en Taiwán, pero cuando tengamos producción suficiente podremos vender o hacer donaciones. Lo importante es que tenemos la voluntad de compartir nuestra experiencia ante la epidemia.

La versión de China

El Comercio también se comunicó con la embajada de China en el Perú para conocer su opinión sobre el supuesto ocultamiento de información cuando se dio el brote del nuevo coronavirus. Al respecto, Diego Yao, portavoz de la legación diplomática en nuestro país, señaló: “Taiwán tiene un propósito político de acusarnos para procurar su participación en la OMS sin éxito. Está buscando su independencia, quiere ser un país, pero el mundo no lo reconoce”, afirmó a El Comercio.

“Después del brote de la pandemia, el gobierno central de China ha estado proporcionando informaciones oportunas y constantemente actualizadas sobre prevención y control de la pandemia de manera abierta y transparente a la región de Taiwán”, agregó.

“En base al acuerdo entre China y la OMS, los expertos médicos de Taiwán pueden asistir a las reuniones técnicas de la OMS, y la OMS también puede enviar expertos a Taiwán para inspeccionar o brindar asistencia cuando sea necesario”.

