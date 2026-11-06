Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este viernes Japón, siendo perceptible en la capital nipona, Tokio, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

El sismo tuvo lugar a las 19:39 hora local (10:39 hora GMT) y tuvo su epicentro en el mar a 10 kilómetros de profundidad frente a la costa oriental de la región de Kanto, ubicada en la isla principal de Japón y que abarca Tokio.

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El temblor alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en las prefecturas de Miyagi, Fukushima e Ibaraki.

Por el momento, no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami, pero avisaron de que el sismo podría provocar ligeras variaciones en el nivel del mar a lo largo de la costa.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.