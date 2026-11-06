icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Terremoto de magnitud 6,1 sacude Japón y se siente en Tokio. (USGS).
Terremoto de magnitud 6,1 sacude Japón y se siente en Tokio. (USGS).
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió este viernes Japón, siendo perceptible en la capital nipona, Tokio, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?