Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 sacudió la ciudad de Asadabad en el este de Afganistán, durante la mañana del 5 de septiembre de 2025. (Captura de USGS)
Un nuevo terremoto de magnitud 5,2 sacudió la ciudad de Asadabad en el este de Afganistán, durante la mañana del 5 de septiembre de 2025. (Captura de USGS)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Un terremoto de magnitud 5,2 sacude nuevamente el este de Afganistán
Resumen de la noticia por IA
Un terremoto de magnitud 5,2 sacude nuevamente el este de Afganistán

Un terremoto de magnitud 5,2 sacude nuevamente el este de Afganistán

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un nuevo de magnitud 5,2 volvió a sacudir en la mañana de este viernes a la ciudad de en el este de , en la misma región donde el pasado domingo un sismo de magnitud de 6,0 provocó 2.205 muertos y 3.640 heridos, de acuerdo con el último recuento.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el último sismo tuvo lugar a las 06:00 hora local de Afganistán (01:30 GMT) y su epicentro estuvo a 39 kilómetros del suroeste de la ciudad de Asadabad, capital de la provincia de Kunar -la más afectada por el terremoto del domingo- a una profundidad de 9,1 kilómetros.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Nuevo terremoto de magnitud 5,6 golpea Afganistán, el más intenso desde el domingo

Este nuevo sismo tuvo lugar unas horas después de que se hubiera reportado otro movimiento de magnitud 5,6 en la misma zona, sin que hasta el momento se conozca sobre nuevas afectaciones.

Los talibanes han confirmado hasta ahora 2.205 muertos y 3.640 heridos a causa del terremoto del pasado domingo, el más letal en las últimas décadas en este país asiático, que arrastra años de crisis humanitarias causadas por las guerras, las catástrofes naturales y las crisis económicas y sociales.

El terremoto ha puesto al límite la capacidad operativa del régimen talibán, que ha desplegado en la zona su principal recurso, sus soldados.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC