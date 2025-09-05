Terremoto en Afganistán: Cinco nuevas réplicas aumenta la cifra de heridos, suman más de 3700 personas

Las personas afectadas por el terremoto reciben tratamiento en un hospital de Jalalabad, Afganistán. Foto: EFE/EPA/SAMIULLAH POPAL
Las personas afectadas por el terremoto reciben tratamiento en un hospital de Jalalabad, Afganistán.
Una serie de del potente terremoto que el pasado fin de semana dejó al menos 10 nuevos heridos y más daños materiales, dijeron las autoridades talibanes el viernes.

Cinco réplicas superficiales, la más fuerte de magnitud 5,6, fueron registradas por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) el jueves por la noche y el viernes por la mañana.

Algunas de ellas se sintieron en Kabul e Islamabad, capital de la vecina de Pakistán.

Nuevo terremoto de magnitud 5,6 golpea Afganistán, el más intenso desde el domingo

El portavoz de la autoridad nacional de desastres, Mohammad Hammad, declaró a AFP que 10 personas resultaron heridas en ocho provincias sacudidas por las réplicas, incluidas las ya devastadas Kunar, Nangarhar y Laghman. El balance de heridos desde el sismo del fin de semana supera las 3.700 personas.

Otro la misma área el viernes por la tarde, según el USGS.

Más de 2.200 personas murieron después de que el terremoto de magnitud 6,0 golpeara el este de Afganistán justo antes de la medianoche del domingo, convirtiéndose en el terremoto más mortal en décadas en este país.

Al menos 2200 personas murieron tras un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, el 31 de agosto de 2025.
Al menos 2200 personas murieron tras un terremoto de magnitud 6,0 y varias réplicas que sacudieron Nangarhar y Kunar, en el este de Afganistán, el 31 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/HAMID SABAWOON
En la provincia de Nuristán, al norte de Kunar, el residente Enamullah Safi dijo que él y otros salieron corriendo de sus casas cuando las réplicas golpearon durante la noche.

“Todo el mundo estaba asustado. Aún tenemos miedo y no hemos regresado a nuestras casas”, contó a AFP este cocinero de 25 años. El joven relató que durante la noche se acurrucó bajo una manta con varias personas para mantenerse caliente en una noche fría en esta zona montañosa.

El desastre se produjo en un momento en que después de décadas de conflicto, lidiando con pobreza endémica, una grave sequía y el regreso masivo de millones de afganos expulsados de los países vecinos Pakistán e Irán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021.

