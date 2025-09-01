El papa León XIV hace un gesto mientras se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante su oración del Ángelus del domingo en el Vaticano, el 31 de agosto de 2025. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV hace un gesto mientras se dirige a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante su oración del Ángelus del domingo en el Vaticano, el 31 de agosto de 2025. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El papa León XIV expresa su solidaridad tras el terremoto en Afganistán, con más de 800 muertos
Resumen de la noticia por IA
El papa León XIV expresa su solidaridad tras el terremoto en Afganistán, con más de 800 muertos

El papa León XIV expresa su solidaridad tras el terremoto en Afganistán, con más de 800 muertos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El expresó este lunes su pesar y su solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos y al personal de rescate tras el que ha causado más de 800 muertos en el este de .

En un telegrama, el Papa ofrece oraciones “por las almas de los fallecidos, por los heridos y por los que aún permanecen desaparecidos, y encomienda al Todopoderoso a todos los afectados en este desastre”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Terremoto en Afganistán de magnitud 6,0 deja al menos 800 muertos y cerca de 2.500 heridos

Asimismo, expresa “su sincera solidaridad a los que lloran la pérdida de los seres queridos y al personal de emergencia y autoridades civiles que trabajan en el rescate”.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo principal, de magnitud 6.0, a 27 kilómetros al este de la provincia de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar el poder de destrucción.

Al temblor inicial de magnitud 6, registrado a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT), le siguieron al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar supervivientes entre los escombros, aunque las operaciones se ven dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave en las regiones del este del país.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC