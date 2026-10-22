Terremoto de magnitud 7 sacude el Tíbet de China. (USGS).
Terremoto de magnitud 7 sacude el Tíbet de China. (USGS).
Por Redacción EC

Un terremoto de magnitud 7 sacudió ‌el jueves el Tíbet chino alrededor ‌de las 22:33 hora local (1433 MT), informó el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC), según un reporte de la agencia Reuters.

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