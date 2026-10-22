Un terremoto de magnitud 7 sacudió el jueves el Tíbet chino alrededor de las 22:33 hora local (1433 MT), informó el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC), según un reporte de la agencia Reuters.
El epicentro del terremoto se situó en un condado de Nagqu, en el norte del Tíbet, a una profundidad de 10 km, precisó el CENC. La altitud media en un radio de 5 km alrededor del epicentro es de unos 4.864 metros, agregó.
El terremoto se sintió claramente en la zona, según el CENC.
La agencia AP indicó que Nagqu se encuentra a más de 300 kilómetros (186 millas) al norte de Lhasa, la capital del Tíbet.