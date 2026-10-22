Un terremoto de magnitud 7 sacudió ‌el jueves el Tíbet chino alrededor ‌de las 22:33 hora local (1433 MT), informó el Centro de Redes Sísmicas de China (CENC), según un reporte de la agencia Reuters.

El epicentro del terremoto se situó en ‌un condado ⁠de Nagqu, en el norte del Tíbet, ⁠a una profundidad de 10 km, precisó el CENC. La altitud media ​en un ​radio ​de 5 km ‌alrededor del epicentro es de unos 4.864 metros, agregó.

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El terremoto se sintió claramente en la ‌zona, según el ​CENC.

La agencia AP indicó que Nagqu se encuentra a más de 300 kilómetros (186 millas) al norte de Lhasa, la capital del Tíbet.