Los residentes recogen sus pertenencias para trasladarse temporalmente desde una comunidad que se vio afectada por un terremoto, en la ciudad de Bogo, Cebú, Filipinas. Foto: EFE/EPA/Rolex Dela Pena
Los residentes recogen sus pertenencias para trasladarse temporalmente desde una comunidad que se vio afectada por un terremoto, en la ciudad de Bogo, Cebú, Filipinas. Foto: EFE/EPA/Rolex Dela Pena
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Terremoto en Filipinas: alertan de olas de hasta tres metros tras el potente sismo de magnitud 7,4
Resumen de la noticia por IA
Terremoto en Filipinas: alertan de olas de hasta tres metros tras el potente sismo de magnitud 7,4

Terremoto en Filipinas: alertan de olas de hasta tres metros tras el potente sismo de magnitud 7,4

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico alertó este viernes del de olas de entre uno y tres metros con el aviso de tsunami activado por un .

El organismo, con sede en Honolulu, indicó también la posibilidad de que se generen olas de entre 0,3 y un metro en algunas costas de Indonesia y Palau.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Filipinas declara estado de calamidad en la región golpeada por terremoto de magnitud 6,9

“La situación real en la costa puede variar con respecto al pronóstico ante la incertidumbre y debido a las características locales”, apunta el centro, que advierte sobre olas peligrosas a hasta 300 kilómetros del epicentro.

La fue activada a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este viernes la isla de Mindanao, en la región meridional de Filipinas.

El temblor se produjo a 58 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino y a 20 kilómetros al este de la población de Santiago, alrededor de las 9:40 hora local (1:40 GMT), según indica el servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Mapa del sismo de hoy en Filipinas. Foto: USGS
Mapa del sismo de hoy en Filipinas. Foto: USGS

La agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs) alertó sobre la posibilidad de tsunami y pidió las “evacuaciones inmediatas” de varias provincias, entre ellas las islas Danagat y Davao Oriental.

Este movimiento telúrico se produce unos golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, dejando 74 fallecidos.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC