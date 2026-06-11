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Varias personas inspeccionan los daños en el lugar donde se derrumbó un muro que separaba un almacén de varias viviendas, un día después del terremoto, en la ciudad de General Santos, al sur de Filipinas, el 9 de junio de 2026. (EFE/EPA/CERILO EBRANO)
Varias personas inspeccionan los daños en el lugar donde se derrumbó un muro que separaba un almacén de varias viviendas, un día después del terremoto, en la ciudad de General Santos, al sur de Filipinas, el 9 de junio de 2026. (EFE/EPA/CERILO EBRANO)
Por Agencia AFP

Los equipos de rescate de Filipinas despejan este viernes las carreteras, desafiando la lluvia y las réplicas, para localizar a las personas desaparecidas tras el potente terremoto de principios de semana en el sur del archipiélago que dejó 55 muertos.

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