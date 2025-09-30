La policía lleva a una víctima junto a bolsas para cadáveres después de un terremoto en la ciudad de Bogo, isla de Cebú, Filipinas, el 1 de octubre de 2025. (Foto de EFE/EPA/JUANITO ESPINOSA)
Filipinas declara estado de calamidad en la región golpeada por terremoto de magnitud 6,9
Filipinas declara estado de calamidad en la región golpeada por terremoto de magnitud 6,9

Filipinas declara estado de calamidad en la región golpeada por terremoto de magnitud 6,9

Las autoridades de la provincia de , en el centro de , declararon este miércoles el estado de calamidad después de que un de magnitud 6,9 golpeara la región la pasada noche, causando al menos 60 muertos y decenas de heridos.

El fuerte terremoto que sacudió Cebú anoche ha supuesto un gran desafío para nuestra provincia”, afirmó en un comunicado el vicegobernador de la región, Glenn Soco, al declarar el estado de calamidad, indicando que la medida es necesaria para “movilizar recursos, brindar asistencia inmediata a las familias afectadas y aplicar medidas de rehabilitación”.

MIRA AQUÍ: Terremoto en Filipinas: Al menos 60 muertos, cientos de heridos y varios edificios dañados tras sismo de magnitud 6,9

El sismo de magnitud 6,9 tuvo lugar a las 21:59 hora local (13:59 GMT) del martes a una profundidad de diez kilómetros cerca de la ciudad de Bogo, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), desatando además una alerta sobre un posible tsunami localizado que fue retirada este miércoles.

Además de dejar víctimas mortales y heridos, el sismo causó importantes daños en varias infraestructuras en la provincia de Cebú, según la gobernadora provincial, Pam Baricuatro.

El centro de Filipinas fue golpeado duramente por el tifón Bualoi el pasado fin de semana, dejando 14 muertos y obligando a evacuar a más de 350.000 personas.

El archipiélago se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

El pasado enero, dos sismos de magnitud 6,1 y 5,8 golpearon el sur y el centro del archipiélago causando daños en carreteras, viviendas y parte de una escuela.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

