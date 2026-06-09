Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una vista aérea tomada con un dron muestra un edificio dañado un día después del terremoto que se sintió en la ciudad de General Santos, en el sur de Filipinas, el 9 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/CERILO EBRANO
Una vista aérea tomada con un dron muestra un edificio dañado un día después del terremoto que se sintió en la ciudad de General Santos, en el sur de Filipinas, el 9 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/CERILO EBRANO
/ CERILO EBRANO
Por Agencia EFE

Las autoridades de Filipinas confirmaron este martes el fallecimiento de 38 personas a causa del terremoto de magnitud 7,8 que azotó la víspera la isla sureña de Mindanao, mientras continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y evaluación de daños, con 4 millones de niños sin acceso a la escuela.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.