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Un rescatista lleva un perro de rescate mientras realiza operaciones de búsqueda en un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7.8 en la ciudad de General Santos, en Filipinas. (Foto de Jam STA ROSA / AFP).
Un rescatista lleva un perro de rescate mientras realiza operaciones de búsqueda en un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7.8 en la ciudad de General Santos, en Filipinas. (Foto de Jam STA ROSA / AFP).
/ JAM STA ROSA
Por Agencia AFP

Numerosos heridos fueron atendidos a la intemperie bajo un calor sofocante este martes, tras el fuerte terremoto que sacudió el sur de Filipinas y dejó al menos 41 muertos y miles de desplazados.

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