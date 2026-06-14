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Un hombre fotografía un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,8 en la ciudad de General Santos el 9 de junio de 2026. Foto: Jam STA ROSA / AFP
Un hombre fotografía un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,8 en la ciudad de General Santos el 9 de junio de 2026. Foto: Jam STA ROSA / AFP
/ JAM STA ROSA
Por Agencia AFP

El sismo que sacudió el sur de Filipinas el lunes y dejó decenas de muertos también elevó el fondo marino en algunas zonas costeras y pone en peligro los arrecifes de coral, anunció este domingo el Ministerio de Medio Ambiente.

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