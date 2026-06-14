El sismo que sacudió el sur de Filipinas el lunes y dejó decenas de muertos también elevó el fondo marino en algunas zonas costeras y pone en peligro los arrecifes de coral, anunció este domingo el Ministerio de Medio Ambiente.

El temblor de magnitud 7,8 dejó al menos 61 muertos y 40 desaparecidos, según el último balance de la agencia nacional de gestión de catástrofes.

Dos días después, los habitantes de la isla de Mindanao (sur) alertaron de un “levantamiento de la costa” y en algunos puntos la línea costera ganó hasta 200 metros de tierra, indicó el Ministerio.

Según el instituto filipino de vulcanología y sismología el desplazamiento de la fosa de Cotabato, a unos cincuenta kilómetros de Mindanao, “ha empujado hacia arriba ciertas partes de las costas de Sarangani y Davao Occidental (...), haciendo emerger el fondo marino antes sumergido”.

Un miembro del equipo de rescate lleva a un perro de rescate mientras lleva a cabo operaciones de búsqueda y salvamento en un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,8 en la ciudad de General Santos el 9 de junio de 2026. Foto: Jam STA ROSA / AFP / JAM STA ROSA

“El levantamiento cartografiado es de unos dos metros”, según la misma fuente.

La oficina regional del Ministerio de Medio Ambiente difundió imágenes que muestran corales al aire libre, cubiertos de peces muertos y flora marina.