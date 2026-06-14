Dos días después, los habitantes de la isla de Mindanao (sur) alertaron de un “levantamiento de la costa” y en algunos puntos la línea costera ganó hasta 200 metros de tierra, indicó el Ministerio.
Según el instituto filipino de vulcanología y sismología el desplazamiento de la fosa de Cotabato, a unos cincuenta kilómetros de Mindanao, “ha empujado hacia arriba ciertas partes de las costas de Sarangani y Davao Occidental (...), haciendo emerger el fondo marino antes sumergido”.
“El levantamiento cartografiado es de unos dos metros”, según la misma fuente.
La oficina regional del Ministerio de Medio Ambiente difundió imágenes que muestran corales al aire libre, cubiertos de peces muertos y flora marina.
Al menos 35 personas murieron el lunes 8 de junio tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades. (AFP)