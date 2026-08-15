El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado el este de Indonesia causó al menos 40 muertos, según un nuevo balance de los socorristas, y miles de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

Periodistas de la AFP vieron a residentes del norte de la isla de Flores alejarse apresuradamente de la costa, por temor a una crecida destructiva de las aguas. En algunas viviendas, se derrumbaron secciones enteras de las fachadas.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 05H58 locales (21H58 GMT) a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

“De repente empezó a temblar y me entró el pánico”, dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. “Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado”, agregó.

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

Un equipo de rescate busca víctimas entre las ruinas del puerto de Laurensius Say en Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026, después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la isla de Flores. (ARNOLD WELIANTO / AFP) / ARNOLD WELIANTO

Fathur Rahman, responsable de los servicios de emergencia, indicó que el balance ascendía a 40 muertos y 50 heridos el sábado por la noche.

Previamente, el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, había reportado 2.000 personas evacuadas de “la zona por sus propios medios”.

El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios, quienes “serán los primeros objetivos de los equipos de intervención”.

Según precisó, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Aún se está evaluando el alcance total de los daños. Imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retiró.

A miles de kilómetros de la isla de Flores, un segundo temblor de magnitud 6,9 se produjo doce horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra, en el oeste del archipiélago, sin que se reportaran daños ni víctimas en un primer momento.

“La gente estaba en pánico”

Habitantes de Maumere, una de las mayores ciudades de la isla de Flores, empezaron a trasladarse a terrenos más elevados, observó un corresponsal de la AFP.

Este señaló que se podía ver cómo el mar en la zona se retiraba, un fenómeno común antes de un posible tsunami.

“El temblor fue fuerte. Por suerte, ya estábamos afuera”, contó a la AFP Yohanes Babo, quien se encontraba en el mercado cuando la tierra comenzó a temblar.

Un equipo de rescate busca víctimas entre las ruinas del puerto de Laurensius Say en Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026, después de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la isla de Flores. (ARNOLD WELIANTO / AFP) / ARNOLD WELIANTO

“La gente estaba en pánico, corría en todas direcciones. Por el momento estamos evacuando (...) e intentamos llegar a las zonas más altas”, agregó este hombre de 56 años, residente de Nagekeo. “Mi familia está sana y salva. Nadie resultó herido”.

Indonesia y los países vecinos experimentan frecuentes terremotos debido a su ubicación en el llamado “Cinturón de fuego” del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del océano Pacífico.

Entre los terremotos mortales que ha sufrido Indonesia se encuentra un devastador sismo de magnitud 9,1 ocurrido en 2004 frente a la costa de Sumatra, que desencadenó un tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, incluidas unas 170.000 en Indonesia.

La tragedia del 26 de diciembre fue uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia.

TAMBIÉN VER: Colombia sube a 285 la cifra de muertos y mantiene en 379 los desaparecidos por terremoto

En 2018, 2.200 personas murieron en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y capital de la provincia de Sulawesi Central (centro), a causa de un terremoto de magnitud 7,5 seguido de un tsunami.

Luego, ese mismo año, otro sismo de magnitud 7,5 y el posterior tsunami en Palu, en la isla de Sulawesi, dejaron más de 4.300 personas fallecidas o desaparecidas.

El terremoto de este sábado en Asia se produce pocos días después de otro fuerte sismo, magnitud 7,4, que golpeó el lunes el oeste de Colombia y causó al menos 287 muertos y fuertes destrozos.

VIDEO RECOMENDADO

El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó este sábado 15 de agosto el este de Indonesia dejó numerosas víctimas mortales y provocó la evacuación de miles de personas en zonas costeras por una breve alerta de tsunami, informaron las autoridades. (AFP)

SOBRE EL AUTOR