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Resumen

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Se ven casas dañadas tras un terremoto de magnitud 7,7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026. (SELO / AFP)
Se ven casas dañadas tras un terremoto de magnitud 7,7 en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026. (SELO / AFP)
/ SELO
Por Agencia AFP

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado el este de Indonesia causó al menos 40 muertos, según un nuevo balance de los socorristas, y miles de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

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