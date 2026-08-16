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Resumen

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Una motocicleta se detiene junto a un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,7 en Borong, Manggarai Oriental, Indonesia, el 16 de agosto de 2026. (Foto de JUNI KRISWANTO / AFP).
Una motocicleta se detiene junto a un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,7 en Borong, Manggarai Oriental, Indonesia, el 16 de agosto de 2026. (Foto de JUNI KRISWANTO / AFP).
/ JUNI KRISWANTO
Por Agencia EFE

Las autoridades de Indonesia elevaron este domingo a 53 el número de muertos y a 135 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

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