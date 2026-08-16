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Resumen

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Las víctimas del terremoto reciben tratamiento en una tienda médica temporal por temor a réplicas, frente al hospital de Ruteng en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental. Foto: JUNI KRISWANTO / AFP
Las víctimas del terremoto reciben tratamiento en una tienda médica temporal por temor a réplicas, frente al hospital de Ruteng en Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Oriental. Foto: JUNI KRISWANTO / AFP
/ JUNI KRISWANTO
Por Agencia AFP

Miles de evacuados aguardan ayuda el domingo en la isla de Flores, en el este de Indonesia, tras un potente terremoto que mató a 53 personas, hirió a decenas y dañó centenares de casas y edificios.

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