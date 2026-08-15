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En Mbay, Nagekeo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 15 de agosto de 2026, se observa una casa dañada por un tsunami tras un terremoto de magnitud 7,7. (EFE/EPA/IGNASIUS KUNDA)
En Mbay, Nagekeo, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 15 de agosto de 2026, se observa una casa dañada por un tsunami tras un terremoto de magnitud 7,7. (EFE/EPA/IGNASIUS KUNDA)
Por Agencia EFE

Empezó a temblar todo, las paredes se resquebrajaron y nos cayeron trozos de techo en la cabeza”, dice a EFE el español Santiago Tinoco desde la isla indonesia de Flores, impactada este sábado por un terremoto de magnitud 7,7 que deja de momento decenas de fallecidos.

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