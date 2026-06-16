Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre inspecciona un edificio dañado tras un terremoto en Palu, Sulawesi Central, Indonesia, el 16 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/M TAUFAN
Un hombre inspecciona un edificio dañado tras un terremoto en Palu, Sulawesi Central, Indonesia, el 16 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/M TAUFAN
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este martes el norte de la isla indonesia de Célebes, donde dejó ocho heridos y múltiples daños materiales, según el balance preliminar de los equipos de emergencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.