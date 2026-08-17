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Un hombre inspecciona los daños en el interior de una iglesia tras el terremoto en la regencia de Sikka, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 17 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MADE NAGI
Un hombre inspecciona los daños en el interior de una iglesia tras el terremoto en la regencia de Sikka, provincia de Nusa Tenggara Oriental, Indonesia, el 17 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/MADE NAGI
Por Agencia EFE

Las autoridades de Indonesia elevaron este lunes a 68 el número de muertos y a 213 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

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