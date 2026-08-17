Las autoridades de Indonesia elevaron este lunes a 68 el número de muertos y a 213 el de heridos tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que el sábado sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate.

La Agencia de Gestión de Desastres Local (BPBD, por sus siglas en indonesio) reportó en su último balance un total de 68 fallecidos, con víctimas mortales en los distritos de Manggarai (26), Manggarai Oriental (24), Nagekeo (8), Sikka (4), Ende (2), Manggarai Occidental (2) y Ngada (2).

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Además, 213 personas resultaron heridas en estas localidades, indicó la BPBD, que no informa sobre desaparecidos entre los escombros.

El sábado golpeó Flores un fuerte terremoto de magnitud 7,7 con su epicentro a 62 kilómetros de Ende, la ciudad más poblada de la isla, y al que sucedieron cerca de un millar de réplicas, muchas percibidas por la población.

Alrededor de 4.000 vecinos de Flores permanecen desplazados, la mayoría en refugios temporales, al tiempo que las autoridades siguen recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas, algunas en centros de evacuación públicos y otras alojadas en casa de familiares o conocidos.

Una motocicleta se detiene junto a un edificio derrumbado tras un terremoto de magnitud 7,7 en Borong, Manggarai Oriental, Indonesia, el 16 de agosto de 2026. (Foto de JUNI KRISWANTO / AFP). / JUNI KRISWANTO

Se calcula que alrededor de 2 millones de personas viven en la isla de Flores, con Ende (con unos 90.000 habitantes) entre sus principales ciudades.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría moderados.

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