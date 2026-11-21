Resumen
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Un terremoto de magnitud 6,8 sacudió este sábado las aguas del este de Indonesia, en las proximidades del archipiélago de Barat Daya y cerca de la vecina Timor Oriental, sin que por el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales o emitido alerta de tsunami.
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