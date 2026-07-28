Viajeros se congregan frente al panel informativo de horarios de vuelos en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en Japón. Foto: EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Viajeros se congregan frente al panel informativo de horarios de vuelos en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en Japón. Foto: EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Por Redacción EC

Al menos una persona ha muerto, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7,1 golpeara la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.

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