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Terremoto en Japón de magnitud 7 sacude unas islas al sur de Tokio sin alerta de tsunami. (USGS).
Terremoto en Japón de magnitud 7 sacude unas islas al sur de Tokio sin alerta de tsunami. (USGS).
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 7 sacudió este domingo las islas Ogasawara, un archipiélago a unos mil kilómetros al sur de Tokio en el Pacífico, afirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) sin activar la alerta de tsunami.

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