Un terremoto de magnitud 7 sacudió este domingo las islas Ogasawara, un archipiélago a unos mil kilómetros al sur de Tokio en el Pacífico, afirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) sin activar la alerta de tsunami.

El terremoto tuvo lugar a las 11:10 hora local (2:10 GMT) y su epicentro se ubicó a 470 kilómetros de profundidad frente a la costa del archipiélago de Osagawara, al sur de la capital japonesa, según la JMA.

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El temblor alcanzó el nivel 3 en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en este conjunto de islas, y se dejó sentir también en la capital.

Por el momento no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.