Vista del centro comercial Aeon Mall Kumamoto dañado tras el potente terremoto que sacudió Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN
Vista del centro comercial Aeon Mall Kumamoto dañado tras el potente terremoto que sacudió Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN
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Por Agencia EFE

Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7,1 registrado en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, mientras que las autoridades temen que un gran número de gente se encuentre atrapada en un centro comercial que sufrió una explosión tras el sismo.

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