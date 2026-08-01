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Resumen

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Vista de las casas dañadas junto al río Kagami, tras un potente terremoto en Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, suroeste de Japón, el 31 de julio de 2026. (EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN)
Vista de las casas dañadas junto al río Kagami, tras un potente terremoto en Yatsushiro, prefectura de Kumamoto, suroeste de Japón, el 31 de julio de 2026. (EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN)
Por Agencia EFE

Las autoridades locales elevaron este sábado a 36 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el sudoeste de Japón, mientras la respuesta se centra ahora dar apoyo a los miles de desplazados tras finalizar la búsqueda de atrapados bajo escombros.

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