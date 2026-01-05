Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la prefectura de Shimane, en la costa oeste de Japón, durante la madrugada del 6 de enero de 2026. (Captura de USGS)
Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la prefectura de Shimane, en la costa oeste de Japón, durante la madrugada del 6 de enero de 2026. (Captura de USGS)
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa oeste de Japón, sin riesgo de tsunami
Resumen de la noticia por IA
Terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa oeste de Japón, sin riesgo de tsunami

Terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa oeste de Japón, sin riesgo de tsunami

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Un de magnitud 6,2 sacudió la costa oeste de este martes, informó el servicio meteorológico local, sin que se emitiera alerta de .

El sismo se registró a las 10H18 locales (01H18 GMT) en la prefectura de Shimane, según la Agencia Meteorológica de Japón, que precisó que la región fue afectada poco después por réplicas más débiles de magnitudes 4,5, 5,1 y 3,8.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón y emiten alerta de tsunami

Imágenes difundidas por la cadena NHK de la ciudad de Matsue, cercana al epicentro, no mostraban daños.

El primer movimiento telúrico alcanzó una intensidad superior a cinco en la escala japonesa de Shindo en la ciudad occidental de Yasugi, según las autoridades.

A ese nivel, los muebles pesados pueden caer y los conductores pueden tener problemas para conducir.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del Anillo de Fuego del Pacífico y es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo.

El archipiélago, donde viven alrededor de 125 millones de personas, sufre alrededor de 1.500 sismos al año. La mayoría de ellos son de una intensidad leve.

El país sigue traumatizado por el terremoto de magnitud 9,0 de marzo de 2011, que provocó un tsunami y causó unas 18.500 muertes o desaparecidos. Ese temblor se produjo en la costa pacífica de Japón, a lo largo de la fosa de Nankai.

VIDEO RECOMENDADO

Una “bola de fuego” ilumina el cielo en Japón
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC