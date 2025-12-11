Terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón y emiten alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes el norte de Japón y generó una alerta de tsunami, informó el servicio meteorológico local, pocos días después de que un sismo de 7,5 en la misma región causara al menos 50 heridos.

La Agencia Meteorológica nipona, que revisó al alza su estimación inicial de una magnitud 6,5, emitió una advertencia por olas de tsunami de hasta un metro de altura que podrían azotar la costa norte sobre el Pacífico.

Información en desarollo...