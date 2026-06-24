Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este jueves por la mañana el norte de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami.

El sismo tuvo lugar sobre las 7.30 hora local (22.30 GMT del miércoles) a una profundidad de 50 kilómetros en las costas frente a Iwate, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés).

MIRA AQUÍ: Japón levanta la alerta especial por riesgo de grandes terremotos

Algunas localidades de la prefectura de Aomori registraron un nivel 6 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Por el momento, no se conocen datos sobre posibles daños, si bien los servicios de tren bala, el ‘shinkansen’, están suspendidos.

Por otro lado, se está comprobando si existen anomalías en las instalaciones nucleares ubicadas en la prefectura de Aomori.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

VIDEO RECOMENDADO

La principal coalición de la oposición en Japón, la recién creada Alianza Reformista Centrista, lamentó unos resultados "muy duros" por el batacazo electoral en las elecciones anticipadas de este domingo 8 de enero, ante los sondeos tras el cierre de las urnas que prevén una victoria arrolladora para la primera ministra, Sanae Takaichi. (EFE)

SOBRE EL AUTOR