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Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Japón, el 25 de junio de 2026. (Captura de USGS)
Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el norte de Japón, el 25 de junio de 2026. (Captura de USGS)
Por Agencia EFE

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este jueves por la mañana el norte de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami.

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