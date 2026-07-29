Techo derrumbado en la planta de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, tras el terremoto que sacudió la ciudad de Yatsushiro, prefectura de Kumamoto. Foto: EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Techo derrumbado en la planta de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, tras el terremoto que sacudió la ciudad de Yatsushiro, prefectura de Kumamoto. Foto: EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Por Agencia EFE

Los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón ascienden ya a 18, según datos del Gobierno central y de la prefectura de Kumamoto, mientras los equipos de rescate trabajan contra reloj este miércoles para encontrar supervivientes atrapados bajo escombros de edificios.

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