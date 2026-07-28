Una fotografía facilitada por el Ministerio de Defensa muestra un edificio en llamas tras un potente terremoto en la ciudad de Uki, prefectura de Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/MINISTRO DE DEFENSA
Una fotografía facilitada por el Ministerio de Defensa muestra un edificio en llamas tras un potente terremoto en la ciudad de Uki, prefectura de Kumamoto, Japón, el 28 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/MINISTRO DE DEFENSA
Por Agencia EFE

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).