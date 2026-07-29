Viajeros se congregan frente al panel informativo de horarios de vuelos en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en Japón. Foto: EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Viajeros se congregan frente al panel informativo de horarios de vuelos en la Terminal 1 del Aeropuerto de Haneda tras un terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la prefectura de Kumamoto, en Japón. Foto: EFE/EPA/RODRIGO REYES MARIN
Por Agencia EFE

Un nuevo terremoto de magnitud 5,8 volvió a sacudir este miércoles la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, un día después de que un seísmo de 7,1 causase la muerte de 18 personas y varios atrapados bajo los escombros que los equipos de rescate continúan buscando.

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