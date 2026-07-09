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Resumen

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Un hombre toma fotografías de una pasarela dañada en un parque tras el paso del supertifón Bavi en Guam, el 7 de julio de 2026. (Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Un hombre toma fotografías de una pasarela dañada en un parque tras el paso del supertifón Bavi en Guam, el 7 de julio de 2026. (Yuichi YAMAZAKI / AFP)
/ YUICHI YAMAZAKI
Por Agencia EFE

El tifón Bavi avanza con ráfagas de viento de más de 200 kilómetros por hora hacia las islas más septentrionales del archipiélago japonés, donde, según las previsiones de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), podría tocar tierra en la madrugada de este sábado.

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