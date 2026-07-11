Tifón Bavi llega a China tras la evacuación de casi 2 millones de personas
El fenómeno meteorológico, que ya provocó al menos 18 muertes por deslizamientos en Filipinas y masivos apagones en Taiwán y Japón, obligó a suspender por completo las actividades comerciales, escolares y el transporte aéreo en la provincia de Zhejiang mientras avanza hacia el noroeste perdiendo fuerza.
El tifón Bavi tocó tierra a última hora del sábado en el este de China con vientos de hasta 145 km/h y fuerte oleaje en la costa, después de que las autoridades evacuaran a casi dos millones de personas.
El tifón Bavi tocó tierra a última hora del sábado en el este de China con vientos de hasta 145 km/h y fuerte oleaje en la costa, después de que las autoridades evacuaran a casi dos millones de personas.
Bavi, que previamente había azotado el norte de Taiwán y las remotas islas del sur de Japón, llegó hacia las 23H20 hora local del sábado (15H20 GMT) a la provincia de Zhejiang, precisó la agencia estatal Xinhua, que citó al observatorio meteorológico de Zhejiang.
El tifón alcanzó en un primer momento la ciudad de Yuhan, y desde ahí se esperaba que continuase hacia el noroeste, perdiendo intensidad, indicó Xinhua, que de momento no informó ni de daños ni de víctimas.
Más de 1,7 millones de personas fueron evacuadas en Zhejiang, más de la mitad en la ciudad de Wenzhou.
Más de 14.000 personas fueron evacuadas y muchos comercios cerraron sus puertas, mientras que cientos de vuelos fueron anulados y 170.000 hogares se quedaron sin luz en la isla.
«Todo el mundo tiene miedo del mal tiempo y se queda en casa, yo salí únicamente porque tengo pedidos», declaró a la AFP la dueña de un restaurante de desayunos, que se hace llamar Tsai.
Pérdida de intensidad
Tras azotar Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi fue rebajado a la categoría de tifón.
Bavi, que amenazaba con ser el tifón de mayor extensión de los últimos 30 años en Taiwán, ha visto reducido su radio de vientos fuertes a 350 kilómetros, subrayó la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA), al precisar que la tormenta estaba perdiendo intensidad.
En Japón, más de 18.000 hogares e instalaciones se quedaron sin energía en la isla meridional de Okinawa y decenas de vuelos fueron cancelados.
En Filipinas, deslizamientos de tierra y otros incidentes provocados por las fuertes lluvias mataron al menos a 18 personas, principalmente en la isla de Mindanao. De momento, decenas de puertos permanecen cerrados en el archipiélago.
El calentamiento de los océanos favorece la intensificación de los ciclones tropicales y aporta más humedad, que puede traducirse en lluvias más intensas.
Los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen registros, según el servicio Copernicus de la Unión Europea.
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