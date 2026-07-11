00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El tifón alcanzó en un primer momento la ciudad de Yuhan, y desde ahí se esperaba que continuase hacia el noroeste, perdiendo intensidad, indicó Xinhua, que de momento no informó ni de daños ni de víctimas. Foto: AFP
El tifón alcanzó en un primer momento la ciudad de Yuhan, y desde ahí se esperaba que continuase hacia el noroeste, perdiendo intensidad, indicó Xinhua, que de momento no informó ni de daños ni de víctimas. Foto: AFP
Por Agencia AFP

El tifón Bavi tocó tierra a última hora del sábado en el este de China con vientos de hasta 145 km/h y fuerte oleaje en la costa, después de que las autoridades evacuaran a casi dos millones de personas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: