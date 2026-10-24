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Resumen

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Una estructura temporal, erigida para una ceremonia religiosa taoísta tradicional, yace derrumbada a causa de los fuertes vientos del tifón Champi en Keelung, el 24 de octubre de 2026. (I-Hwa Cheng / AFP)
Una estructura temporal, erigida para una ceremonia religiosa taoísta tradicional, yace derrumbada a causa de los fuertes vientos del tifón Champi en Keelung, el 24 de octubre de 2026. (I-Hwa Cheng / AFP)
/ I-HWA CHENG
Por Agencia EFE

El tifón Champi causó al menos un muerto y 527 heridos en Taiwán, frente a los 163 lesionados contabilizados el viernes, mientras pierde intensidad y comienza a alejarse de la isla, informaron este sábado las autoridades locales.

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