Dos personas han muerto en un tiroteo este martes en un instituto de la ciudad sureña filipina de Zamboanga, según informaron las autoridades locales, que no detallaron la identidad de las víctimas.

“Podemos confirmar que hay dos fallecidos. Estamos coordinando con las autoridades para obtener el informe completo y todos los detalles, que esperamos facilitar lo antes posible”, indicaron las autoridades de Zamboanga en una rueda de prensa.

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“Tras inspeccionar minuciosamente todos los edificios, no encontramos más víctimas mortales ni estudiantes heridos”, agregaron.

Por su parte, la Policía Nacional de Filipinas (PNP, por sus siglas en inglés), que investiga “las circunstancias del incidente”, señaló en un comunicado en Facebook que la “situación ya está bajo control” en el centro académico.

De acuerdo con el medio local ABS CBN, las clases estaban a punto de comenzar cuando un estudiante de noveno grado irrumpió armado con “una pistola y un rifle” en el campus y abrió fuego contra los alumnos que se encontraban en un aula “sin provocación aparente”.

El pasado 22 de junio se registró otro tiroteo en una escuela de Tacloban, a unos 580 kilómetros al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos, un suceso que ha impulsado el debate sobre el uso de armas en el país.

El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y ausencia de antecedentes penales a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según datos policiales citados por la estatal Agencia de Noticias de Filipinas (PNA, en inglés).

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Al menos 35 personas murieron el lunes 8 de junio tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades. (AFP)

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