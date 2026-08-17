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Resumen

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Varios policías filipinos toman posiciones en los alrededores del hotel Resort World Manila en la ciudad de Pasay, al sur de Manila. (Foto: EFE9
Varios policías filipinos toman posiciones en los alrededores del hotel Resort World Manila en la ciudad de Pasay, al sur de Manila. (Foto: EFE9
Por Agencia EFE

Dos personas han muerto en un tiroteo este martes en un instituto de la ciudad sureña filipina de Zamboanga, según informaron las autoridades locales, que no detallaron la identidad de las víctimas.

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