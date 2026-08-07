icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ciudadanos ven una conocida escuela secundaria del distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, donde tuvo lugar un tiroteo el 7 de agosto de 2026. (Captura de @ThaiEnquirer)
Ciudadanos ven una conocida escuela secundaria del distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, donde tuvo lugar un tiroteo el 7 de agosto de 2026. (Captura de @ThaiEnquirer)
Por Agencia EFE

Al menos dos personas murieron y 15 resultaron heridas este viernes en un tiroteo en una escuela de una provincia situada justo al norte de la capital de Tailandia, informaron las autoridades a la AFP.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.