Al menos dos personas murieron y 15 resultaron heridas este viernes en un tiroteo en una escuela de una provincia situada justo al norte de la capital de Tailandia, informaron las autoridades a la AFP.

El tirador, identificado como un adolescente de 14 o 15 años, también falleció, informaron los medios locales, aunque no está claro si fue abatido por la policía o si se quitó la vida.

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El ataque ocurrió por la mañana en una prestigiosa escuela secundaria de la provincia de Nonthaburi, cerca de Bangkok.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con un estimado de alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes.

Las promesas anteriores de endurecer las leyes sobre armamento no han impedido que se produzcan recurrentemente los tiroteos.

La policía tailandesa disparó y detuvo en febrero a un adolescente que abrió fuego en una escuela del sur del país, lo que dejó como saldo la muerte del director y dos estudiantes heridos.

En 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería en el norte del país y mató a 24 niños y 12 adultos, en lo que fue una de las masacres más mortíferas de Tailandia.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que llamará a los líderes de Tailandia y Camboya, que han vuelto a enfrentarse en la frontera, la mayor escalada desde julio de un histórico conflicto que ahora deja más de una decena de fallecidos y medio millón de desplazados. (EFE)

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