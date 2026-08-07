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Resumen

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Personal de emergencia traslada el cuerpo de una víctima del tiroteo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Personal de emergencia traslada el cuerpo de una víctima del tiroteo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Por Agencia EFE

Las autoridades tailandesas hallaron muertos en su vivienda al abuelo y la abuela del sospechoso del tiroteo este viernes en una escuela de secundaria al norte de Bangkok, quien se quitó la vida en el incidente, que se presume que podría haber empezado en casa, según las primeras investigaciones.

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