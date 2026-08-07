Un familiar de uno de los profesores fallecidos este viernes en el tiroteo en una escuela de secundaria al norte de Bangkok consideró que, antes del ataque, “no hubo señales de alerta, todo era normal”, al recordar las horas previas al ataque que causó siete muertos y heridos.

“No hubo ningún problema (en su enseñanza). Todo era normal. No había nada fuera de lo común”, afirmó desde el lugar de los hechos a los medios de comunicación un familiar cercano de uno de los fallecidos, el vicedirector de la escuela.

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“No hubo señales de alerta”, dijo la fuente, quien prefirió preservar su anonimato, añadiendo que su pariente llevaba mucho tiempo trabajando en el centro, la Escuela Debsirin Nonthaburi, que permanece desalojada y bajo resguardo de la Policía y personal del Ministerio de Educación tras el tiroteo.

Según cifras preliminares de la Policía, el tiroteo causó siete muertos en la escuela, entre ellos el presunto atacante, que se habría suicidado, tres profesores y tres estudiantes, además de 15 personas heridas, dos de gravedad.

Por su parte, el Ministerio de Interior habla de cinco fallecidos, sin contar al (presunto) perpetrador, y señala que “todos eran adultos, profesores de la escuela”, en datos que podrían variar.

Asimismo, el viceministro tailandés de Interior, Polapee Suwunchwee, dijo a los medios en el lugar del suceso que se han encontrado muertos en su vivienda a los abuelos del sospechoso, y se presume que el incidente empezó allí, donde vivía el presunto autor.

El colegio es un prestigioso centro educativo situado unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa y dedicado a alumnos de entre 12 y 18 años. Pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos.

Agentes de policía responden a un tiroteo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / RUNGROJ YONGRIT

En el recinto aún permanecen mochilas y zapatos abandonados después de que los estudiantes tuvieran que salir corriendo al comenzar el tiroteo, alrededor de las 10.00 hora local (07.00 GMT). Por su parte, agentes de la Policía marcan con señalizadores los casquillos de bala esparcidos como parte de la investigación.

En medio del operativo, una mujer rompió a llorar y se abrazó a varios profesores y miembros de los equipos de emergencia. Tras permanecer unos minutos con ellos, fue acompañada hasta una ambulancia.

La información inicial indica que el arma de fuego empleada en el tiroteo era una pistola compacta registrada a nombre del abuelo del sospechoso, un antiguo profesor -se desconoce si del centro atacado-, dijo el viceministro de Interior de Tailandia, país que cuenta con un elevado índice de armas de fuego con normativas laxas para su adquisición.

“Me gustaría que se tomaran medidas más rigurosas, porque un incidente como este no debería haber ocurrido”, señaló a la prensa el familiar del fallecido.

En líneas similares se expresó la docente Mei, de 45 años, quien, con lágrimas en los ojos, dijo a EFE que nunca pensó “que esto pudiese suceder en este colegio”.