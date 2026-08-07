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Resumen

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Un familiar de un profesor fallecido en un tiroteo escolar reacciona tras identificar el cuerpo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Un familiar de un profesor fallecido en un tiroteo escolar reacciona tras identificar el cuerpo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Por Agencia EFE

Un familiar de uno de los profesores fallecidos este viernes en el tiroteo en una escuela de secundaria al norte de Bangkok consideró que, antes del ataque, “no hubo señales de alerta, todo era normal”, al recordar las horas previas al ataque que causó siete muertos y heridos.

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