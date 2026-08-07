La Policía tailandesa informó este viernes de que siete personas han muerto, entre ellas el presunto autor, tres profesores y tres estudiantes, y otras quince han resultado heridas tras un tiroteo en una escuela de secundaria en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

Según el informe, divulgado por una agente policial de la cadena de televisión de la Policía en Facebook, dos de los heridos se encuentran en condición crítica, sin especificar si son estudiantes de la escuela, una prestigiosa institución pública tailandesa.

El servicio público de radiodifusión, Thai PBS, informó asimismo de siete muertos, incluido el sospechoso, y 15 heridos, aunque se espera que las cifras puedan variar al ser informes preliminares.

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Medios locales, entre ellos Thai PBS, indicaron que el presunto autor es un estudiante de secundaria de 15 años, lo que no ha confirmado la Policía tailandesa. Se desconocen los posibles motivos del tiroteo.

Los primeros reportes de la Policía sobre el suceso a través de sus cuentas en redes tuvieron lugar alrededor de las 10.00, hora local de este viernes (03.00 GMT).

Las autoridades indicaron que el sospechoso se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo, identificado por medios locales como la Escuela Debsirin Nonthaburi, situada unos 15 kilómetros al noroeste de la capital tailandesa.

Una profesora recibe asistencia de personal de emergencia tras un tiroteo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT / RUNGROJ YONGRIT

Se trata de un prestigioso centro educativo para alumnos de entre 12 y 18 años que pertenece a una de las redes de escuelas públicas más prestigiosas y antiguas del país, a las que han acudido altos cargos políticos de Tailandia.

El país cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía, y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por parte de la población.

El pasado febrero, la directora de una escuela de Hat Yai, en el sur de Tailandia, murió en otro tiroteo, después de que un hombre irrumpiera a tiros en el centro, además de tomar como rehenes a profesores y alumnos, luego liberados.



