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Resumen

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Agentes de policía responden a un tiroteo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Agentes de policía responden a un tiroteo en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, Tailandia, el 7 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
/ RUNGROJ YONGRIT
Por Agencia EFE

La Policía tailandesa informó este viernes de que siete personas han muerto, entre ellas el presunto autor, tres profesores y tres estudiantes, y otras quince han resultado heridas tras un tiroteo en una escuela de secundaria en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

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