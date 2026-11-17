El gobierno chino destacó que dicha cita “tendrá una importancia histórica”, tras confirmar el encuentro al margen de la cumbre de la APEC que también se desarrollará esta semana en el gigante asiático. ¿Pero, realmente tiene esa trascendencia histórica? ¿Qué se conversará? ¿Quién sale más beneficiado?

Especialistas consultados por este diario señalan que esta cita se ha venido comparando con la famosa conferencia de Yalta, en Crimea, entre Franklin D. Roosevelt (Estados Unidos), Joseph Stalin (Unión Soviética) y Winston Churchill (Gran Bretaña), y que definió el mapa geopolítico después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es tan así.

“Yo creo que no calza exactamente, con la circunstancia. Pero es histórico en el sentido que claro, hablamos de una reunión trilateral de los líderes de tres grandes potencias”, indicó Jorge Chávez Mazuelos.

Además, otro aspecto llamativo es la ciudad Shenzhen que, según el docente de la Academia Diplomática del Perú, “es la ciudad que mejor representa lo que fue el proceso de reforma y apertura en China”.

Se trata de una ciudad moderna y que alberga a firmas mundiales como Huawei, Tencent, BYD y DJI. También es conocida como la Sillycon Valley de China.

Lo cierto es que el encuentro, del que ya se venía discutiendo semanas atrás, fue primero confirmado por la Casa Blanca el 14 de noviembre. Recién este lunes fue confirmado tanto por China como por Rusia. Y es este último quien tiene un matiz interesante, pues significará el regreso de Putin a la escena internacional.

Además… Posible reunión con Kim Jong-Un El presidente estadounidense Donald Trump dejó sobre la mesa una posible reunión con el dictador norcoreano Kim Jong Un, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). ""Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong Un. Así que será bueno", indicó Trump. Añadió que su presencia dependerá del presidente chino. No sería la primera vez. Durante su primer mandato, Trump se reunión hasta en tres ocasiones con Kim Jong Un.

Para el analista internacional Francisco Belaunde, la presencia de Rusia en la cumbre trilateral tiene algunas observaciones y no estaría a la par de Estados Unidos y China.

“Es un país que es potente por el tema nuclear, pero económicamente es enano. Económicamente es un país que está muy abajo de China y Estados Unidos, que son las principales potencias ahora”, remarcó en diálogo con El Comercio.

En ese sentido, según indica el analista, para el gobierno ruso y para Putin la cita sería muy significativa “porque aparece, pues, al mismo nivel” de los otros dos, aunque la realidad sea diferente.

Además, hay otro aspecto. Si bien la guerra de Ucrania ha venido desgastando a Rusia, también lo ha hecho más dependiente de China. “Incluso hablan que China está colonizando a Rusia económicamente”, indicó Belaunde.

La agenda: guerras y comercio

Mao Ning, portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, adelantó que en la reunión se darán “intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica”.

Pero, lo cierto es que aun no se tiene una agenda específica, con temas puntuales. Lo que se viene conociendo es raíz de las fuentes de cada país.

Para Chávez Mazuelos “no es que los intereses de las tres partes estén alineados en términos de las prioridades”.

De parte de Estados Unidos, el interés se centraría en la no proliferación y la reducción de armas nucleares. Se trata un asunto que Trump busca zanjar con un nuevo acuerdo estratégico global tras la expiración del tratado Nuevo START, entre Washington y Moscú. Se buscaría integrar a China.

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin. La agenda que debatirán aun sigue abierta. (Foto: AFP)

El detalle es que, señala Chávez Mazuelos, “a China no le gusta la idea de ser parte de un acuerdo trilateral de esas características, que implique reducir el potencial crecimiento de su arsenal nuclear”.

Y es que aun hay una gran diferencia. Rusia y Estados Unidos superan las 5mil ojivas nucleares, mientras que China, si bien ha aumentado su producción de ojivas nucleares, cuenta con 620. Vale recordar que las tres potencias son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Por el lado comercial las diferencias también saltan a la vista.

Para Belaunde no hay muchas expectativas de que se llegue a algún acuerdo durante esta cita. “El tema comercial es básicamente un tema entre China y Estados Unidos. Rusia está fuera. Rusia está bajo sanciones”, indicó, y estas se deben a la guerra que lleva contra Ucrania, y que también podría ser un tema en agenda.

Del mismo modo, la situación de Irán y el bloqueo al estrecho de Ormuz es un tema de interés para las tres potencias, aunque para Chávez Mazuelos “Rusia más bien se ha visto beneficiada de manera colateral”, debido a la reducción de sanciones estadounidenses para el comercio de su petróleo. También consideró que se podría integrar tema de la estabilidad en el Indo-Pacífico y, sobre todo, en el este del Pacífico.

Sobre la agenda, indicó el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko, que “se consensuará hasta el último momento”.

¿Quién sale ganando?

Más allá del resultado y de lo que se pueda hablar, la reunión ya da cierta lectura del escenario geopolítico.

Por un lado, indica Chávez Mazuelos, Vladimir Putin podría lograr que se reposicione a Rusia como potencia nuclear “y que no puede ser ignorada en grandes citas de la diplomacia internacional”. Mientras que Trump, que se ha visto debilitado por las elecciones internas, podría trasmitir una imagen poderosa.

Xi Jinping parece sobresalir entre los demás presidentes con la cumbre que se llevará en China. (Foto: EFE)

Pero es China quien ya parece erguir más la cabeza que el resto.

Primero, según Chávez Mazuelos, por su condición de anfitrión, a Xi Jinping la reunión “lo posiciona como el primus inter pares, o el primero entre los pares”, es decir, aquel que recibe mayor reconocimiento.

Del mismo modo, Francisco Belaunde también consideró la cita como la reafirmación de que “China aparece realmente como una potencia” y que así la considera Estados Unidos. Pero hay un aspecto peculiar en esta reunión del 19 de noviembre.

“Lo interesante también es que se puede decir que se están reuniendo tres presidentes, y algunos dirán que se están reuniendo tres presidentes autoritarios”, comentó el analista internacional y docente universitario.

Y es que, si bien Xi Jinping y Vladimir Putin llevan más de una década en el poder, consideró que “Estados Unidos ya no es la meca de la democracia”. En esa línea, aunque las elecciones de medio término le dieron la contra a Donald Trump, Belaunde remarcó que el actual presidente “cree más en la fuerza y no cree en el derecho internacional”.