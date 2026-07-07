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Resumen

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Tiendas inundadas a lo largo de un paseo ribereño sumergido se ven junto al desbordado río Yongjiang en Nanning, en la región de Guangxi, al sur de China, el 7 de julio de 2026. (Foto de CN-STR / AFP).
Tiendas inundadas a lo largo de un paseo ribereño sumergido se ven junto al desbordado río Yongjiang en Nanning, en la región de Guangxi, al sur de China, el 7 de julio de 2026. (Foto de CN-STR / AFP).
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Por Agencia EFE

China lidia este martes con las consecuencias de varios desastres en distintas regiones, que dejan once muertos por tormentas y tornados en Hubei (centro), cuatro fallecidos y ocho desaparecidos por el tifón Maysak en Guangxi (sur), y cinco muertos y doce desaparecidos tras un deslizamiento de tierra en Gansu (noroeste), además de decenas de miles de afectados.

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