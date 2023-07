Mirada de experto

"Washington se verá obligado a negociar y ceder cuando tenía mas bien la intención de presionar", por Octavio Pescador*

Hay varias características que vuelven a este un evento sui generis. El muchacho llevaba apenas 2 o 3 años como oficial del Ejército y aparentemente estuvo en un lío que lo llevó al arresto previo al incidente. Entonces, no necesariamente estamos ante un caso tradicional de espionaje. Por otro lado, tampoco está claro que se trate de un desertor e incluso entonces se han registrado muy pocos casos de desertores occidentales hacia Corea del Norte, la mayoría de casos son de personas que han entrado a Corea del Sur. Los casos típicos que se venían registrando eran estadounidenses que visitaban Corea del Norte y el régimen los consideraba espías por tomar una fotografía o por su propio perfil, por lo que terminaban arrestados.





En cuanto a sus motivaciones para cruzar, se me ocurre que está vinculado al proceso que seguiría al llegar a Estados Unidos luego de ser enviado como medida disciplinaria desde Corea del Sur. Quizás el soldado aguardaba una probable sanción o incluso una eventual expulsión, lo que lo habría dejado sin beneficios.





Esto representa un problema, aunque no muy grave, para Estados Unidos. Recordemos que el acercamiento de Donald Trump y Kim Jong-un llevó a que Pyongyang liberase a los tres últimos estadounidenses que mantenía presos, este arresto revierte esa situación. Y llega, además, en un momento en el que EE.UU. acaba de enviar un submarino nuclear en respuestas a las pruebas de misiles que viene realizando Corea del Norte. Entonces, Washington se verá obligado a negociar y ceder cuando tenía mas bien la intención de presionar.





Porque si algo debe quedar claro es que aunque este muchacho no sea un personaje de alto perfil del Ejército, no deja de ser un ciudadano estadounidense. Además, ya había cumplido su castigo en Corea del Sur y no necesariamente iba a ser expulsado de las Fuerzas Armadas. Entonces el trámite sobre su caso se mantiene inconcluso, por lo que se considera como un asunto pendiente. Sumado a ello, el Gobierno tiene la presión de atender los casos de prisioneros políticos con premura luego de que se les criticara que no tuvieron el mismo énfasis en negociar la liberación de la basquetbolista Brittney Griner que la del periodista Evan Gershkovich en Rusia.





*Octavio Pescador es analista político y catedrático de la Universidad de California en Los Ángeles - UCLA.